Більдт, Фюле та Брок поспілкувалися з Януковичем
12:55, 14 вересня 2012Новини ЄС
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Спільну заяву очікують найближчим часом
Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле та Президент Комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок провели переговори з Президентом України Віктором Януковичем.
Про це сам К.Більдт написав у своєму Twitter’і.
“Тривалі переговори з Президентом України В.Януковичем разом з комісаром ЄС Ш.Фюле та членом Європарламенту Е.Броком. Спільна заява від нас трьох буде найближчим часом”, - написав К.Більдт.
Як відомо, зараз в Ялті проходить форум “Ялтинська європейська стратегія”, який зібрав високопосадовців з України та ЄС.
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