Більдт, Фюле та Брок поспілкувалися з Януковичем

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле та Президент Комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок провели переговори з Президентом України Віктором Януковичем.

Про це сам К.Більдт написав у своєму Twitter’і.

“Тривалі переговори з Президентом України В.Януковичем разом з комісаром ЄС Ш.Фюле та членом Європарламенту Е.Броком. Спільна заява від нас трьох буде найближчим часом”, - написав К.Більдт.

Як відомо, зараз в Ялті проходить форум “Ялтинська європейська стратегія”, який зібрав високопосадовців з України та ЄС.