Делегація спостерігачів ПАРЄ відвідає Україну
15:04, 14 вересня 2012Новини ЄС
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Планують зустрітися з Януковичем та Литвиним...
Брюссель. 14 вересня. УНІАН. 20-21 вересня делегація спостерігачів Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відвідає Україну.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.
Згідно з повідомленням, в ході візиту делегація на чолі з швейцарським депутатом Андреасом Гроссом планує провести зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, головою Верховної Ради Володимиром Литвиним, головами Центральної виборчої комісії та Конституційного суду, а також з представниками громадянського суспільства, журналістами та дипломатами.
Делегація складатиметься з 7 членів ПАРЄ.
Повна делегація, у складі 40 членів ПАРЄ братиме участь у спостереженні за процесом голосування в день виборів, 28 жовтня.
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