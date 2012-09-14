Делегація спостерігачів ПАРЄ відвідає Україну

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. 20-21 вересня делегація спостерігачів Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відвідає Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Згідно з повідомленням, в ході візиту делегація на чолі з швейцарським депутатом Андреасом Гроссом планує провести зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, головою Верховної Ради Володимиром Литвиним, головами Центральної виборчої комісії та Конституційного суду, а також з представниками громадянського суспільства, журналістами та дипломатами.

Делегація складатиметься з 7 членів ПАРЄ.

Повна делегація, у складі 40 членів ПАРЄ братиме участь у спостереженні за процесом голосування в день виборів, 28 жовтня.