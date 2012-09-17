Литвин не поїде на представницьку конференцію Ради Європи
Україна, Бельгія та Словаччина надішлють найменш представницькі делегації
Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Україна, Бельгія та Словаччина надішлють найменш представницькі делегації на конференцію голів парламентів Ради Європи, яка відбудеться 20-21 вересня в Страсбурзі.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить попередній перелік учасників конференції.
Згідно з ним, 32 країни-члена Ради Європи будуть представлені на рівні спікерів парламенті. Дві країни – Данія та Росія – на рівні перших віце-спікерів. Ще7 країн – Грузія, Ірландія, Литва, Португалія, Румунія, Словенія та Великобританія – на рівні віце-спікерів.
Українська ж делегація на конференції складатиметься з трьох осіб: керівника апарату Верховної Ради Валентина Зайчука, голови української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Івана Попеску та секретаря української делегації в ПАРЄ Андрія Корнійчука.
У переліку також відсутні представники парламентів Ліхтенштейну, Мальти та Сан-Маріно.
В ході конференції планується обговорити три питання: роль національних парламентів в майбутньому Європейського суду з прав людини, питання кризи представницької демократії, а також питання арабських революцій.
Конференція голів парламентів країн-членів Ради Європи відбувається раз на два роки.