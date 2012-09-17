Литвин не поїде на представницьку конференцію Ради Європи

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Україна, Бельгія та Словаччина надішлють найменш представницькі делегації на конференцію голів парламентів Ради Європи, яка відбудеться 20-21 вересня в Страсбурзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить попередній перелік учасників конференції.

Згідно з ним, 32 країни-члена Ради Європи будуть представлені на рівні спікерів парламенті. Дві країни – Данія та Росія – на рівні перших віце-спікерів. Ще7 країн – Грузія, Ірландія, Литва, Португалія, Румунія, Словенія та Великобританія – на рівні віце-спікерів.

Українська ж делегація на конференції складатиметься з трьох осіб: керівника апарату Верховної Ради Валентина Зайчука, голови української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Івана Попеску та секретаря української делегації в ПАРЄ Андрія Корнійчука.

У переліку також відсутні представники парламентів Ліхтенштейну, Мальти та Сан-Маріно.

В ході конференції планується обговорити три питання: роль національних парламентів в майбутньому Європейського суду з прав людини, питання кризи представницької демократії, а також питання арабських революцій.

Конференція голів парламентів країн-членів Ради Європи відбувається раз на два роки.