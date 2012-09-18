Українські ГЕС отримають 200 млн. євро кредиту ЄБРР на модернізацію

Київ. 18 вересня. УНІАН. Верховна Рада ухвалила Закон ”Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект ”Реабілітація гідроелектростанцій”) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 347 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Угодою передбачено надання Україні кредиту у сумі 200 млн євро для модернізації гідромеханічного та електромеханічного обладнання до 39 гідроагрегатів гідроелектростанцій на 9 гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях публічного акціонерного товариства ”Укргідроенерго”.