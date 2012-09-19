Депутат Європарламенту Коваль бачить загрозу свободі слова в Україні

Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Депутат Європарламенту, голова делегації по зв’язках з Україною Павел Коваль (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) вважає, що криміналізація наклепу загрожує свободі слова в Україні.

Про це він заявив в коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“До останнього часу Україна мала найвищий рівень свободи ЗМІ серед країн СНД. Загроза ув’язненням за наклеп може серйозно загрожувати цій позиції”, - сказав депутат.

“Відновлення дуже суворого закону може загрожувати свободі слова. Журналісти боятимуться критикувати політиків, бізнесменів, чиновників. Це має особливе значення в контексті останнього тиску на телеканал TVi”, - додав П.Коваль.

Депутат підкреслив, що в черговий раз імідж України постраждав напередодні парламентських виборів.

“Юлія Тимошенко та Юрій Луценко у в’язниці, тиск на TVі, і тепер посиленя закону. Громадській думці буде складно повірити, що це робиться в інтересах країни, а не в інтересах правлячої влади. Що стосується європейських інституцій, то це – чіткий месидж, що українська влада має намір посилити свій контроль над ЗМІ”, - заявив голова делегації Європарламенту по зв’язках з Україною.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент схвалив у першому читанні проект закону, який передбачає криміналізацію наклепу. Новий проект передбачає, що наклеп може каратися ув’язненням на термін до 3 років.