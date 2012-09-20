В Європарламенті хочуть санкцій проти винних у смерті російського юриста Магнітського

Брюссель. 20 вересня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту рекомендує заборонити в ‘їзд та заморозити активи винним у смерті російського юриста Сергія Магнітського.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Крістіни Оюланд (група ліберальних партій, Естонія), схваленому сьогодні на засіданні Комітету.

У проекті, підтриманому 62-ма членами комітету при двох проти і одному, що утримався, містяться рекомендації Раді ЄС розробити перелік осіб, винних у смерті юриста, судовому процесі та утисках, що їх продовжують зазнавати матір та вдова загиблого у СІЗО в 2009 році С.Магнатського.

Доповідь буде винесена на розгляд Європарламенту найближчим часом.