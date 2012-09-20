Єврокомісія закликає Київ не поспішати з криміналізацією наклепу

14:07, 20 вересня 2012
Новини ЄС
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Особливо, під час виборчої кампанії

Брюссель. 20 вересня. УНІАН. Європейська комісія закликає українську владу не поспішати зі схваленням закону про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявили в прес-офісі комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле.
“Ми закликаємо українську владу не поспішати з цим делікатним питанням, зокрема, під час виборчої кампанії”, - заявили в офісі.
У прес-офісі зазначили, що негативний висновок на законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп, підготовлений експертами Верховної Ради України, викликає стурбованість у Євро комісії щодо можливої невідповідності проекту закону принципам свободи слова та зобов’язанням, які Україна взяла на себе перед Радою Європи.
У прес-офісі також зазначили, що зараз експерти ОБСЄ та Ради Європи оцінюють нові пропозиції українських законодавців, і висновки експертів будуть взяті Єврокомісією до уваги.
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент схвалив проект закону, яким передбачається кримінальне переслідування за наклеп, в тому числі, ув’язнення терміном до трьох років.

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