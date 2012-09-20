Єврокомісія закликає Київ не поспішати з криміналізацією наклепу
Особливо, під час виборчої кампанії
Брюссель. 20 вересня. УНІАН. Європейська комісія закликає українську владу не поспішати зі схваленням закону про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявили в прес-офісі комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле.
“Ми закликаємо українську владу не поспішати з цим делікатним питанням, зокрема, під час виборчої кампанії”, - заявили в офісі.
У прес-офісі зазначили, що негативний висновок на законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп, підготовлений експертами Верховної Ради України, викликає стурбованість у Євро комісії щодо можливої невідповідності проекту закону принципам свободи слова та зобов’язанням, які Україна взяла на себе перед Радою Європи.
У прес-офісі також зазначили, що зараз експерти ОБСЄ та Ради Європи оцінюють нові пропозиції українських законодавців, і висновки експертів будуть взяті Єврокомісією до уваги.
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент схвалив проект закону, яким передбачається кримінальне переслідування за наклеп, в тому числі, ув’язнення терміном до трьох років.