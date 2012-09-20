Коморовський: справа Тимошенко перешкоджає підписанню угоди між Україною та ЄС

Київ. 20 вересня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав Коморовський наголошує, що кримінальні справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко можуть стати певною перешкодою для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Президентом України Віктором Януковичем прес-конференції у Києві.

Б.Коморовський зауважив, що кілька разів розмовляв з В.Януковичем стосовно справ Ю.Тимошенко, оскільки вона є значною перешкодою для зближення України з ЄС.

Він висловив задоволення тим, що українська влада рішуче налаштована на проведення реформ у судовій та правоохоронній сферах.

Президент Польщі також зауважив, що позитивно сприйняв інформацію про завершення судового процесу у справі колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка.

«Ми очікуємо, що весь політикум України буде працювати над вирішенням цих проблем», - сказав Б.Коморовський.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні ”Укрзалізниці” в Харкові.

У даний час Київський районний суд Харкова розглядає кримінальну справу проти Ю.Тимошенко щодо фінансових махінацій у діяльності корпорації «Єдине енергетичні системи України».