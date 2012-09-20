Азаров сподівається досягти компромісу з ЄС

Київ. 20 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр Микола Азаров наголошує, що Україна продовжить євроінтеграційні процеси і сподівається досягти компромісу в питанні активізації відносин з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю центральним телеканалам.

«Ми не змінювали свого стратегічного курсу. Він чітко вивірений, наголошую - цей курс фундаментальний, базується насамперед на наших економічних та інших інтересах. Ми рухаємося в цьому напрямі, і з цього напряму не звернемо», - заявив М.Азаров.

При цьому він зазначив, що на сьогодні ЄС не проводить щодо України чітко вираженої політики. «Є рефлексивна політика»ї, - сказав М.Азаров.

«Ось не подобається щось і починається висловлювання своєї позиції стосовно конкретного факту. Ми ж виходимо з того, що ці конкретні факти не повинні затіняти стратегію наших відносин», - зазначив М.Азаров.

Прем`єр висловив надію, що незабаром Україна і ЄС знайдуть компромісне рішення для активізації відносин.

«Нині триває пошук компромісного рішення в цьому питанні, і я думаю, що це компромісне рішення буде знайдено», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що влада Україна ще в 2010 році чітко визначила стратегію відносин з ЄС.

«Стратегію наших відносин ми чітко означили, коли в 2010 році активізували свої переговори щодо укладення угоди про політичну асоціацію, зону вільної торгівлі, безвізовий обмін. Саме наш уряд доклав максимум зусиль для того, щоб протягом всього року той процес, який тягнувся 7 років, завершити. І ми його завершили – ми парафували всі ці угоди», - заявив М.Азаров.