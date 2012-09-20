Україна та Польща домовляться про новий пункт пропуску на кордоні
15:35, 20 вересня 2012Новини ЄС
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Повідомив Президент Янукович
Київ. 20 вересня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович повідомив, що сьогодні буде підписано міжурядову угоду про відкриття на спільному кордоні нового автомобільного пункту пропуску «Нажанковичі – Мальховичі».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Броніславом Коморовським у Києві.
За словами В.Януковича, відкриття нового пункту пропуску дозволить розвантажити існуючі автомобільні переходи.
Він також наголосив, що Україна та Польща активізуватимуть роботу з розширення зони малого прикордонного руху.
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