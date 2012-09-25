За 8 місяців Україна скоротила транзит нафти до ЄС на 21,8%

Київ. 25 вересня. УНІАН. Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) нафтопровідною системою України у січні-серпні 2012 року скоротився до 9,462 млн тонн, що на 21,8% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у серпні транзит до цих європейських країн впав порівняно з серпнем 2011 року на 4,8% - до 1,307 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося порівняно з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн тонн. При цьому транзит до країн Європи у 2011 році впав до 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.