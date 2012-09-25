МВС України та Баварії домовились про співпрацю

Київ. 25 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко підписав Протокол про співпрацю між МВС України та Державним МВС Баварії на 2013-2015 роки.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

За даними міністерства, церемонія підписання документа відбулася в ході робочого візиту В.Захарченка до Федеративної Республіки Німеччина.

Під час зустрічі з державним міністром внутрішніх справ Баварії Йоахімом Херраманом В.Захарченко зазначив, що співробітництво між міністерствами має багаторічну історію і прекрасні традиції справжнього партнерства і дружби.

За словами міністра, представники поліції Баварії упродовж 5-ти років активно співпрацювали з українськими колегами в питаннях підготовки до забезпечення громадського порядку та безпеки під час Євро-2012 в Україні.

«Впевнений, що наше співробітництво перейде на якісно новий рівень. Дякую за Ваш інтерес до подальшого розвитку нашої співпраці та хочу висловити сподівання, що сьогоднішня наша зустріч стане вагомим етапом на шляху до ще більш інтенсивного і плідного партнерства на благо народів наших держав», - наголосив В.Захарченко.

Як повідомлялося, Державне МВС Баварії стало одним з перших міжнародних партнерів українського міністерства. Спільна заява про співробітництво між МВС України та Баварії була підписана ще у 1992 році.