Депутат Європарламенту Залевські не очікує значних фальсифікацій на виборах в Україні

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Депутат Європарламенту Павел Залевські (група народних партій, Польща) не очікує значних фальсифікацій на парламентських виборах в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на конференції, організованій Європейським політичним центром та фондом “Українська політика”.

“Я не очікую абсолютно видимих фальсифікацій. І я думаю, що можна буде сказати, що вибори будуть більш-менш вільними та чесними”, - сказав депутат.

Депутат зазначив, що на сьогоднішній день українська політика є боротьбою за гроші для переможця виборів, а не за представлення інтересів виборців.

“Ось що таке вибори в Україні. Це – гроші для того, хто переможе, а не представлення інтересів тих, хто голосує. Це дуже чітке визначення”, - сказав П.Залевські.

“Якщо ми кажемо, що українська політика – не для представлення інтересів виборців, а для грошей переможцям, тоді чому ми так стурбовані цими виборами? Тому що ці вибори – це реальна конкуренція в Україні”, - продовжив він.

Депутат зазначив, що дуже важливо, щоб опозиція була широко представлена в парламенті для підтримки конкуренції.

“Якщо буде одна партія, то є небезпека, що вона захопить весь пиріг, а не лише його більшу частину”, - сказав П.Залевські.

Присутній на конференції народний депутат України від Партії регіонів Юрій Мірошниченко не став коментувати таку оцінку європейського депутата.

“Не коментуючи сказане про сьогоднішніх політиків, оскільки йдеться про на, думаю, що зі сторони видніше”, - сказав він.

“Але різні є політики”, - одразу ж додав Ю.Мірошниченко.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня цього року.