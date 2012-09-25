Тіла жертв смоленської катастрофи переплутали в Росії

Варшава. 25 вересня. УНІАН. Тіла двох жертв Смоленської авіакатастрофи швидше за все переплутали у Російській Федерації через неправильне їх означення, а польська прокуратура не проводила повторного розтину та ідентифікації через те, що довірилася російській стороні.

Про це пише польська Gazeta Wyborcza.

Видання зауважує, що у польських слідчих появилися підозри можливості заміни деяких тіл жертв трагедії 10 квітня 2010 року появилися у травні цього року, коли прокуратура отримала документацію про їх розтин від росіян.

«Вони свідчать, що найбільш правдоподібно помилка сталася у Росії, одразу після катастрофи та може бути наслідком неправильного означення тіл», - пише газета, зауваживши, що матеріали російських слідчих були офіційно перекладені у липні.

Прес-секретар головної військової прокуратури Польщі Збігнєв Жепа сказав виданню, що розтин, згідно міжнародного законодавства, мали провести росіяни, зауваживши, що польські слідчі також могли його провести, але вони не мали сумнівів стосовно правильності даних представлених росіянами.

«Ми не мали жодної інформації, що щось діялося всупереч законодавству. Панувало правило взаємної довіри», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні польська прокуратура підтвердила, що щонайменше тіла двох жінок, котрі загинули у Смоленській катастрофі, були замінені між собою та поховані у Польщі. Одна з жінок була легендарною особистістю незалежного польського профспілкового руху «Солідарність» Анна Валентинович.

Прокуратура планує провести ексгумацію ще 4 жертв із 96 жертв цієї катастрофи.

Раніше польські слідчі провели ексгумацію ще 3 людей, але дослідження підтвердили, що тіла дійсно належать тим людям, як було вказано в документації росіян.