Янукович хоче активізувати співпрацю з Фінляндією

Нью-Йорк. 25 вересня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович сподівається на активізацію співпраці з Фінляндією.

Про це він сказав під час зустрічі з Президентом Фінляндії Саулі Нійністе.

В.Янукович висловив задоволення, що останнім часом спостерігається активізація торгово-економічних відносин між двома країнами.

Президент України запросив Президента Фінляндії в Україну. Він сподівається, що подальшому розвитку відносин сприятимуть візити в Україну прем`єр-міністра Фінляндії та міністра закордонних справ країни наступного року. Також, Глава держави зауважив, що 25 жовтня планується засідання міжурядової робочої групи.

Торкнувся В.Янукович й теми українських виборів, запланованих на 28 жовтня. Президент України висловив надію на їх відкритість і демократичність. Він звернув увагу, що приїдуть до України й спостерігачі від Фінляндії.

”Для нас дуже важливо, щоб позиція Фінляндії була неупередженою”, - підкреслив він.

Президент Фінляндії високо оцінив заяву В.Януковича щодо бажання провести вибори демократично.