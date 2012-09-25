Янукович задоволений динамікою діалогу з НАТО
22:09, 25 вересня 2012Новини ЄС
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Президент зустрівся з Генсеком
Нью-Йорк. 25 вересня. УНІАН. Україна задоволена динамікою діалогу з НАТО.
Про це сказав Президент України Віктор Янукович на початку зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, передає кореспондент УНІАН.
”Ми в цілому задоволені динамікою відносин з НАТО і зокрема щодо політичного діалогу на найвищому рівні”, - наголосив В.Янукович.
Президент України запросив А.Расмуссена відвідати Україну з візитом. ”Думаю це вже буде після виборів”, - сказав він.
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