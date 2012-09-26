Депутат ЄП Сівець не очікує масових фальсифікацій на виборах в Україні

Брюссель.26 вересня. УНІАН. Депутат Європарламенту Марек Сівець (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Польща) не очікує масових фальсифікацій на наступних парламентських виборах в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на конференції в Європарламенті, присвяченій українським виборам.

“Я не вірю в масові фальсифікації”, - сказав М.Сівець.

“Вони можуть відбутися в мажоритарних округах. Можу уявити фальсифікації у 5%”, - додав він.

Разом з тим, депутат підкреслив, що на сьогодні у депутатів Європарламенту, в тому числі тих, хто братиме участь в місії спостерігачів за виборами, поки немає підстав говорити, що вибори будуть нечесними і невільними.