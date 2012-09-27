Україна програє, якщо не підпище угоду про асоціацію з ЄС

Київ. 27 вересня. УНІАН. Україна в найближчі п’ять років суттєво програє в економічному та соціальному плані, якщо не підпише Угоду про асоціацію з ЄС.

Про це голова делегації спостерігачів Парламентської Асамблеї Ради Європи для проведення передвиборчого моніторингу та оцінки ходу електоральної кампанії в Україні, лідер групи соціалістів у Раді Європи Андреас Ґросс заявив в інтерв’ю «Тиждень.ua», коментуючи слова міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка в інтерв’ю австрійському виданню Die Presse, що уряд України не звільнятиме екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, щоб підписати Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС.

«Як я розумію, ваш міністр закордонних справ готовий пожертвувати євроінтеграційними прагненнями більшості українських громадян заради особистих порахунків правлячого класу з колишньою прем’єркою. Вважаю, що інтерес 45 млн людей набагато вищий за політичну помсту. Пані Тимошенко могла бути покарана за свої помилки в політичний спосіб, зокрема через вибори, а не через криміналізацію неправильних урядових рішень. Якщо Угода про асоціацію з ЄС не буде підписана, то в найближчі п’ять років Україна суттєво програє в економічному та соціальному плані. Вашому суспільству доведеться заплатити високу ціну за таке рішення», - підкреслив А.Ґросс.

За його словами, аби не допустити цього, український уряд повинен докласти всіх зусиль, щоб підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Відповідаючи на запитання щодо резолюції Сенату США, якою передбачається можливість застосування санкцій проти українських високопосадовців у разі невиконання вимоги звільнити Ю.Тимошенко та інших ув’язнених опозиціонерів, А.Ґросс зазначив, що не є прихильником «чорної педагогіки».

«Це можуть робити США та ЄС, які мають політичну, економічну та військову силу. В Ради Європи є інший різновид міжнародного важеля впливу – сила цінностей і повага до принципів», - зазначив він.

«Ми не застосовуємо санкцій, це не наш інструментарій, не наша валюта. Можемо тільки переконувати, а не тиснути і змушувати до чогось за допомогою накладання певних обмежень», - додав голова делегації спостерігачів ПАРЄ.