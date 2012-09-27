ЄС скасував санкції для лідерів Придністров`я

Брюссель. 27 вересня. УНІАН. Рада ЄС скасувала санкції у вигляді заборони на в’їзд для 11 лідерів Придністров’я.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Ради ЄС.

У прес-службі зазначили, що скасування санкцій є результатом прогресу на переговорах з врегулювання Придністровського конфлікту у форматі “5+2”.

При цьому, у прес-службі зазначили, що санкції можуть бути відновлені проти тих, хто блокуватиме прогрес у вирішенні питання діяльності молдовських шкіл з використанням латиниці.

За даними прес-служби, схваленим сьогодні рішенням, Рада ЄС зберегла відповідні положення у своєму попередньому рішенні, вилучивши лише перелік конкретних осіб, кого такі санкції стосувалися.

Як повідомляв УНІАН, вперше санкції проти лідерів Придністров’я були запроваджені в 2003 році, а в 2004 році перелік осіб, яким було заборонено в’їзд до ЄС було розширено.

З 2010 року дія санкцій була призупинена.