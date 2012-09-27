Хорошковський обіцяє реагувати на факти дискримінації українців при оформленні віз в ЄС

Київ. 27 вересня. УНІАН. Україна буде чітко відстежувати та реагувати на факти дискримінації громадян при оформленні віз до держав-членів Європейського Союзу.

Про це перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив сьогодні на засіданні Координаційного центру з виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, повідомили УНІАН у прес-службі урядовця.

«Ми домовились активізувати спільний з Європейською комісією моніторинг виконання Угоди про спрощення оформлення віз та відповідну роботу з державами-членами», - наголосив В.Хорошковський.

На засіданні Координаційного центру наголошувалося на необхідності відстежувати візову політику і практику посольств країн ЄС у Києві й реагувати на порушення візових процедур, вимоги щодо надання необґрунтовано великої кількості документів тощо.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня у Брюсселі після зустрічі з комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Сесілією Мальмстрьом В.Хорошковський заявив, що Єврокомісія готує претензії до країн-членів ЄС, які несправедливо ставляться до українців у візових питаннях.