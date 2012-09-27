Туск вибачився перед родичами загиблих у Смоленській катастрофі

Варшава. 27 вересня. УНІАН. Глава польського уряду Дональд Туск попросив вибачення у родичів загиблих внаслідок Смоленської авіакатастрофи за помилки, допущені під час ідентифікації тіл загиблих та поховання, а також запевнив, що бере повну політичну відповідальність за дії польських чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Туск заявив сьогодні на засіданні Сейму.

Польський прем`єр розпочав свій виступ з проханням вибачити його та закликав достойно оцінити дії багатьох представників влади, які працювали у Росії після катастрофи, зокрема, допомагаючи родичам жертв.

”Відповідальність наказує мені попросити вибачення у родичів усіх жертв Смоленської катастрофи”, - сказав Д.Туск.

Глава польського уряду зазначив, що багато чиновників, серед яких він згадав нинішню главу Сейму, колишнього міністра охорони здоров`я Еву Копач, поїхали до Росії після катастрофи, хоча не були зобов`язані це робити. За його словами, головним мотивом для них було бажання допомогти родичам загиблих.

”Ті помилки, неточності не лягають тягарем на тих, хто працював у Москві та Смоленську”, - сказав прем’єр.

Д.Туск також відзначив, що польським чиновникам та фахівцям після авіакатастрофи довелося працювати в умови величезного стресу, закликавши з розумінням поставитися до результатів їх роботи.

”Беру на себе повну відповідальність за дії наших служб, які могли бути помилковими”, - наголосив він.

Д.Туск виступав у Сеймі перед міністром юстиції та генеральним прокурором Польщі, які сьогодні представляють інформацію про ідентифікацію та поховання жертв Смоленської трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Польщі вибухнув скандал після того, як польська військова прокуратура підтвердила заміну тіл двох жертв Смоленської авіакатастрофи, котрі були поховані під чужими іменами, одна з яких – легендарний діяч профспілкового руху ”Солідарність” Анна Валентинович.

Прокуратура виявила заміну тіл після проведення їх ексгумації, яку вирішила провести через неточності в документації з розтину тіл, отриманих від російської сторони.

Польські слідчі заявили про намір провести ексгумацію останків ще 4 загиблих під час катастрофи.

Довідка УНІАН. Катастрофа урядового Ту-154 під російським Смоленськом 10 квітня 2010 року забрала життя 96 польських громадян, більшість з яких були високопосадовцями, які разом з Президентом Лехом Качинським планували вшанувати пам`ять жертв Катинської трагедії. Під час посадки літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

Польща і Росія проводили два окремі розслідування причин катастрофи, але в обох офіційних рапортах головною причиною трагедії названа помилка пілотів.

Російські експерти заявляли про тиск високопосадовців на пілотів, чого не підтвердили представники польської комісії, які частину відповідальності переклали на російських диспетчерів, які повідомляли пілотам неправильні дані про місцезнаходження літака.