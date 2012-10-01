Голова української делегації в ПАРЄ запевнив Бюро у бажанні чесних виборів

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), народний депутат від Партії регіонів Іван Попеску запевнив Бюро Асамблеї у бажанні української влади провести чесні і вільні парламентські вибори.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН після закінчення засідання Бюро.

«Це питання дуже важливе, тому що, якщо ми проведемо, а ми їх проведемо відповідно до стандартів і закону, воно відкриває нам перспективу підписання угоди про асоціацію з ЄС», - сказав І.Попеску.

Депутат сказав, що в ході засідання Бюро, на якому був представлений короткий звіт про візит місії спостерігачів ПАРЄ в Україну 20-21 вересня, він звернув увагу на два питання – свободу ЗМІ і велику кількість міжнародних спостерігачів.

«Я звернув увагу на той факт, що ЗМІ належать різним людям, тобто вони є приватними, й іноді журналісти застосовують самоцензуру, оскільки ЗМІ належать різним людям, а ці люди симпатизують різним політичним силам, і тією чи іншою мірою плюралізм думок все ж таки забезпечується», - сказав голова української делегації в ПАРЄ.

Він також зазначив, що в Україні очікується не менш як 5 тисяч іноземних спостерігачів.

«Центральна виборча комісія проводить велику роботу з тим, щоб реагувати на можливі порушення, провокації, і на все, на що треба реагувати, щоб навіть з цим недосконалим законом провести вибори відповідно до цього закону, і щоб Європа констатувала, що у нас є всі перспективи для того, щоб продовжувати свій шлях до демократизації і відповідності європейським стандартам», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня.

Місія спостерігачів ПАРЄ за підсумками свого візиту в Україну розповсюдила прес-реліз, в якому, зокрема, закликала українську владу до посилення плюралізму в ЗМІ, а також висловила занепокоєність олігархізацією політики України і злиттям політичних і економічних інтересів.