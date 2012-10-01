Янукович схвалив ратифікацію угоди з ЄІЮ про ЛЕП між ЗАЕС та Каховкою

Київ. 1 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович підписав закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»)».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Дана угода була підписана 16 вересня 2011 року.

Документом передбачено надання Україні кредиту у сумі 175 млн євро на реалізацію проекту “Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська”, який складається з проектування, будівництва та експлуатації нової повітряної лінії 750 кВ довжиною 190 км між Запорізькою АЕС та підстанцією “Каховка” на Півдні України, а також декількох інших об’єктів з передачі електроенергії.

Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня.