ПАРЄ підготує доповідь про візову політику в країнах Ради Європи

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи підготує доповідь про візову політику в країнах-членах Ради Європи.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат від Партії регіонів Іван Попеску, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Бюро Асамблеї.

«Було затверджено пропозицію, яку я спільно з іншими депутатами з різних країн подав ще на попередній сесії, щодо візового режиму, як його розглядати - як наведення ладу або як дискримінацію за національною ознакою. Одностайно Бюро ухвалило рішення направити її до Комітету рівних можливостей для підготовки доповіді. І якщо вже готується доповідь, то ми можемо очікувати й проект резолюції і, можливо, навіть рекомендації», - сказав І.Попеску.

Він зазначив, що тепер Комітет повинен призначити доповідача з цього питання, що, на думку українського депутата, може відбутися вже цього тижня. В цілому, кажучи про терміни підготовки доповіді, І.Попеску зазначив, що це може зайняти від одного до двох років.

«У будь-якому випадку, це – сигнал для країн, які створюють певні проблеми для громадян, скажімо так, Шенгенської зони, зокрема для громадян України», - сказав депутат.

Він також висловив думку, що доповідь і розроблені на її основі документи стануть дієвим механізмом, який дозволить лібералізувати візовий механізм для всіх країн-членів Ради Європи.

«Це результат нашої спільної роботи, як членів делегації, так і нашого представництва тут, і громадських організацій і журналістів, які нас підтримали у цій справі, зокрема і стосовно медійного супроводу», - зазначив І.Попеску.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня в ПАРЄ було зареєстровано пропозицію про підготовку доповіді на тему «Візова політика – захист громадського порядку чи дискримінація за національною ознакою», ініційована українськими депутатами в ПАРЄ.