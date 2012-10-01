У серпні рівень безробіття в ЄС не змінився

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. У серпны 2012 року рівень безробіття в єврозоні з урахуванням поправки на сезонність не змінився у порівнянні з липнем, і становив 11,4%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) у серпні також не змінився порівняно з липнем, і становив 10,5%.

У серпні 2012 року найнижчий рівень безробіття було зареєстровано в Австрії (4,5%), Люксембурзі (5,2%), Нідерландах (5,3%) та Німеччині (5,5%).

Найвиший рівень безробіття у серпні 2012 р. спостерігався в Іспанії (25,1%) та Греції (24,4% у червні 2012).

За даними Євростату, в цілому в серпні не мали роботи 18,196 млн. осіб в єврозоні і 25,466 млн. – у ЄС-27.

У серпні 2011 року рівень безробіття в єврозоні становив 10,2%, в ЄС-27 – 9,7%.

До зони євро з січня 2011 року входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.