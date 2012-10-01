ЄС хоче пояснень від України щодо утилізаційного збору на імпорт авто

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Єврокомісія просить Київ роз’яснити свої наміри щодо запровадження утилізаційного збору на імпорт автомобілів.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Джон Кленсі.

“Ми зараз просимо українську сторону про подальші роз’яснення з цього питання”, - сказав він.

Дж.Кленсі не дав інших деталей та не став коментувати.

Як повідомляв УНІАН, уряд України розглядає можливість запровадження утилізаційного збору з імпортних автомобілів.