В ПАРЄ згадали справу Тимошенко та українські вибори

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Депутати Парламентської Асамблеї Ради (ПАРЄ) в ході першого дня засідання сесії піднімали питання справи колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та майбутніх парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони, зокрема, говорили під час вільних дебатів, які передбачають можливість висловити думки з будь-яких питань.

Першим у своєму виступі згадав ситуацію в Україні французький депутат Франсуа Рошблуан, який виступав від імені групи народних партій, і який весь свій виступ присвятив ситуації в Україні.

Ф.Рошблуан, зокрема, зазначив, що історія Європи знає багато випадків, коли для усунення політичних опонентів використовувалася видимість судового процесу.

“Становище пані Тимошенко та багатьох інших є відкатом назад. Уряд України використовує дуже сумнівні засоби для усунення представників опозиції”, - сказав Ф.Рошблуан.

Депутат також нагадав, що зараз справа Ю.Тимошенко оскаржує рішення українських судів у Європейському суді з прав людини. У зв’язку з цим, депутат висловив сподівання, що у випадку позитивного для Ю.Тимошенко рішення суду, Україна виконає свої зобов’язання перед Радою Європи.

Крім Ф.Рошблуана, питання України піднімали також три українських депутати. Так, депутат від партії “Батьківщина” Сергій Соболєв, у своєму виступі звернув увагу на те, що цього тижня ПАРЄ розглядатиме питання щодо визначення “політичних в’язнів”, а також питання демократичності виборів в Європі.

“Для України ці питання взаємопов’язані. Не вирішивши проблему політичних в’язнів, коли Ю.Тимошенко та Юрій Луценко перебувають у в’язниці, неможливо провести вільні демократичні вибори”, - сказав він.

Депутат від Партії регіонів Олексій Плотніков висловив розчарування “діями тих політичних сил в Україні та за її межами, які намагаються висловити сумнів щодо легітимності виборів ще за місяць до їхнього проведення”.

Депутат підкреслив, що на наступні парламентські вибори, які відбудуться в Україні 28 жовтня, приїде рекордна кількість міжнародних спостерігачів. Він також зазначив, що всі виборчі дільниці будуть обладнані веб-камерами, що має сприяти прозорості процесу голосування.

Його підтримав і голова української делегації, депутат від Партії регіонів Іван Попеску.

“Україна проведе ці вибори у повній відповідності з європейськими стандартами”, - наголосив він.