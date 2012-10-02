ПАРЄ не задоволена виконнаям Україною своїх зобов`язань

Київ. 2 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи не задоволена виконанням Україною своїх зобов`язань.

Про це в інтерв`ю газеті «Коммерсант» заявив глава моніторингового комітету ПАРЕ Андрес Еркель.

Він відзначив, що в Україні є певні демократичні традиції. «Є те, що відрізняє вас від багатьох інших країн СНД. У вас є традиція демократичної передачі владі», – сказав він.

Водночас, за словами представника ПАРЕ, «сьогодні ми бачимо, що у правлячої партії є схильність до збереження влади в своїх руках. Але при цьому у вас склалася абсолютно неприпустима ситуація, коли явні лідери опозиції опинилися у в`язниці перед виборами. І хоча як ПАРЕ, так й інші об`єднання заявляли, що ці політики повинні бути звільнені перед виборами, і констатували політичну мотивацію кримінальних справ стосовно них, нічого не змінилося».

«Отже мені важко сказати, що я задоволений. І справа не тільки в цих кримінальних справах. Залишаються проблеми зрощення олігархів із владою, використання адміністративного ресурсу у виборчій кампанії, нерівного представництва політичних сил в пресі та ряд інших», – заявив А.Еркель.