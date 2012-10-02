Місія Кваснєвського та Кокса в Україні буде призупинена на час виборів

Брюссель. 2 жовтня. УНІАН. Європарламент на час виборів призупиняє місію Олександра Кваснєвського та Пета Кокса в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу по завершенню конференції Президентів Європарламенту, Президент парламенту Мартін Шульц.

“На час передвиборчої кампанії ми призупиняємо місію, оскільки не хочемо бачити наших представників інструментами в ході кампанії”, - сказав він.

Президент Європарламенту зазначив, що діяльність місії, скоріш за все, відновиться після виборів та формування нового уряду.

М.Шульц також повідомив, що обидва представника Європарламенту підготують невеличкий підсумковий матеріал зі своєї проміжної доповіді, представленої сьогодні, для того, щоб цей матеріал міг бути обговорений політичними групами Європарламенту, та був оприлюднений Європарламентом.

М.Шульг також повідомив, що завтра, 3 жовтня, поінформує прем’єр-міністра України Миколу Азарова про засідання конференції Президентів Європарламенту та основні висновки, зроблені на ньому, оскільки місія О.Кваснєвського та П.Кокса стала результатом домовленостей, досягнутих між М.Шульцем та М.Азаровим.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня цього року прем`єр-міністр України Микола Азаров погодився на пропозицію президента Європейського парламенту М.Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко лікарів та юристів на другий процес.