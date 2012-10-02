Кваснєвський: Зміни в Україні – не питання законів, а питання менталітету

Брюссель. 2 жовтня. УНІАН. Представник Європарламенту Олександр Кваснєвські вважає, що питання змін в Україні – це не питання зміни законів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу по завершенню засідання конференції президентів Європарламенту.

“Це не питання законів, це питання того, як змінити менталітет. Це ми відзначили в своїй доповіді, що це – спадок 70 років (комуністичного режиму – УНІАН”, - сказав він.

О.Кваснєвські зазначив, що Україна має гарний досвід співпраці з експертами Ради Європи, Венеціанської комісії та інших міжнародних організацій, а тому, за його словами, він бачить певні шанси для того, щоб імплементувати європейські стандарти в українській судовій системі.

“Я набагато більш оптимістичний щодо України, ніж щодо інших пострадянських країн”, - зазначив О.Кваснєвські.