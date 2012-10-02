Лідер лібералів Європарламенту сподівається, що Київ дослухається до порад Кваснєвського та Кокса

Брюссель. 2 жовтня. УНІАН. Лідер групи лібералів Європарламенту Гі Верхофстадт сподівається, що влада України здійснить необхідні кроки для попередження вибіркового правосуддя в майбутньому.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі після сьогоднішнього засідання конференції президентів Європарламенту, на якому розглядалася проміжна доповідь Олександра Кваснєвського та Пета Кокса щодо їх моніторингової місії в Україні.

“Я сподіваюсь, що ця місія буде продовжена, і що після того, як будуть зроблені висновки, українська влада здійснить необхідні кроки для покращення ситуації та попередження вибіркового використання правосуддя, зокрема, у випадках Юлії Тимошенко та Юрія Луценка”, - сказав лідер лібералів Європарламенту.

Він зазначив, що місія О.Кваснєвського та П.Кокса отримала повну підтримку від офісу прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

“Це було чудово оцінено, і, я думаю, це не повинно бути недооцінено в більш широкому контексті відносин ЄС-Україна”, - сказав Г.Верхофстадт.

Він також висловив переконання в тому, що аналіз результатів місії стане предметом для триваючих дискусій в Європарламенті та Раді ЄС і сприятимуть “більшій довірі в перспективі та амбіціях відносин ЄС-Україна”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні конференція президентів Європарламенту розглянула проміжну доповідь О.Кваснєвського та П.Кокса.

В ході розгляду доповіді було схвалено рішення призупинити місію на час передвиборчої кампанії для того, щоб представники Європарламенту не могли бути використані, як інструменти політичної боротьби.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня цього року прем`єр-міністр України Микола Азаров погодився на пропозицію президента Європейського парламенту М.Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко лікарів та юристів на другий процес.