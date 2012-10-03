Президент ПАРЄ відчуває відданість Молдови реформам

Страсбург. 3 жовтня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон заявляє, що Молдова віддана демократичним реформам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Страсбурзі після зустрічі з Президентом Молдови Ніколае Тімофті.

“Молдова зробила значний прогрес на шляху демократизації. Це країна, яка дуже поважає зобов’язання, які взяла на себе. Є, звичайно, якась кількість речей, які ще потрібно зробити, але ми відчуваємо дуже сильну відданість Молдови цьому процесу”, - сказав він.

Президент ПАРЄ зазначив, що під час зустрічі обговорив з Президентом Молдови ситуацію в Придністров’ї. Він нагадав, що 2 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію щодо виконання Росією своїх зобов’язань перед Радою Європи, в якій чітко висловилась за необхідність негайного виведення російських військ з Придністров’я.

Крім того, Ж.-К.Міньйон нагадав, що Молдова прагне стати членом Європейського Союзу.

“Я переконаний, що, якщо Молдова продовжить свій сьогоднішній шлях, вона може зберігати великі сподівання на Європу”, - казав він.

Сьогодні ж Президент Молдови виступить перед депутатами ПАРЄ.