Правозахисники Європи стурбовані намірами ВР заборонити пропаганду гомосексуалізму

Брюссель. 3 жовтня. УНІАН. Європейські правозахисні організації стурбовані схваленням ВР проекту закону про заборону пропаганди гомосексуалізму.

Про це йдеться у заяві Міжнародної комісії юристів та правозахисної організації ILGA-Europe, текст якої передано УНІАН.

“Міжнародна комісія юристів та ILGA-Europe закликають український парламент відкликати цей закон з порядку денного, а також закликають голову парламенту та Президента, які обидва мають підписати закон для того, щоб він набув чинності, висловитися проти нього”, - написано у заяві.

Правозахисники вважають, що схвалення такого закону в Україні приведе до подальшої маргіналізації лесбіянок, геїв та бісексуалів, в тому числі тому, що термін “пропаганда гомосексуалізму” в ньому не визначений.

“Згідно з проектом закону людині неможливо зрозуміти, які саме висловлювання заборонені”, - написано у заяві.

При цьому, правозахисники переконані, щ схвалення нового закону призведе до порушення прав на свободу слова, зібрань та асоціацій.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня український парламент схвалив проект закону про заборону гомосексуалізму, який передбачає, в тому числі, запровадження кримінальної відповідальності за таку пропаганду.