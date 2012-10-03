Представник України при ЄС каже, що саміт відбудеться за будь-яких умов
Тільки не каже, коли...
Київ. 3 жовтня. УНІАН. Саміт Україна - ЄС відбудеться за будь-яких умов.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.
«Щоб уникнути усіх спекуляцій, я скажу відразу: саміт відбудеться за будь-яких умов», - сказав він.
За словами К.Єлісєєва, зараз триває технічне узгодження конкретних термінів проведення цього заходу.
Він нагадав, що з боку Євросоюзу у самітах беруть участь президент Єврокомісії і президент Європейської Ради, тому Україна спільно з офісами цих керівників спільно працює над узгодженням конкретної дати проведення саміту.
«Ми постійно, 24 години, цілодобово працюємо, щоб підготувати, наповнити його конкретним змістом», - сказав К.Єлісеев.
Він додав, що необхідну увагу до проведення самміту приділяє і європейська сторона.