Представник України при ЄС каже, що саміт відбудеться за будь-яких умов

Київ. 3 жовтня. УНІАН. Саміт Україна - ЄС відбудеться за будь-яких умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.

«Щоб уникнути усіх спекуляцій, я скажу відразу: саміт відбудеться за будь-яких умов», - сказав він.

За словами К.Єлісєєва, зараз триває технічне узгодження конкретних термінів проведення цього заходу.

Він нагадав, що з боку Євросоюзу у самітах беруть участь президент Єврокомісії і президент Європейської Ради, тому Україна спільно з офісами цих керівників спільно працює над узгодженням конкретної дати проведення саміту.

«Ми постійно, 24 години, цілодобово працюємо, щоб підготувати, наповнити його конкретним змістом», - сказав К.Єлісеев.

Він додав, що необхідну увагу до проведення самміту приділяє і європейська сторона.