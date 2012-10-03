Власенко сподівається на швидке рішення Євросуду по Тимошенко

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Захист екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко сподівається, що Європейський суд з прав людини найближчим часом винесе рішення по її скарзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив захисник екс-прем`єра, народний депутат Сергій Власенко.

«Ми маємо надію, що це відбудеться найближчим часом», - сказав С.Власенко.

За його словами, інформація про те, коли ЄСПЛ оголосить своє рішення, може з’явитися у переддень оголошення самого рішення.

«На жаль, вони не інформують заздалегідь. Я боюсь, що інформація щодо оголошення рішення ЄСПЛ буде буквально за день до самого оголошення, як це було у справі Юрія Луценка», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що він на цей час ще не отримував інформації про долучення до основної скарги Ю.Тимошенко скарги за статтею 6 Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко поскаржилася у Європейський суд з прав людини на порушення статті 3 (нелюдське поводження), статті 5 (незаконний арешт), статті 18 (політичні мотиви переслідування) та статті 8 (право на приватне життя) Європейської конвенції з прав людини під час судового розгляду у суді першої інстанції так званої газової справи.

ЄСПЛ 28 серпня провів публічні слухання справи ”Тимошенко проти України”.