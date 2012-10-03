Депутат Плотніков готуватиме доповідь про візову політику країн Ради Європи

Страсбург. 3 жовтня. УНІАН. Депутат Верховної Ради України від Партії регіонів, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) готуватиме проект доповіді на тему “Візова політика країн Ради Європи - захист громадського порядку чи дискримінація за національною ознакою”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам О.Плотніков, відповідне рішення було схвалено на засіданні Комітету рівних можливостей ПАРЄ у вівторок, 2 жовтня.

Депутат зазначив, що робота над підготовкою доповіді, скоріш за все, триватиме протягом всього наступного року.

“Я думаю, що ця доповідь, в принципі, серйозна, вона десь протягом 2013-го року готуватиметься. Зрозуміло, для нас він більш актуальний, ніж для представників країн Шенгенської групи, у яких давно віджив такий рудимент, як візи”, - сказав депутат.

При цьому, він наголосив, що хоча це питання є дуже важливим для України, однак доповідь не буде суто українською, а стосуватиметься всіх країн, які відчувають проблеми з візовими режимами.

“Тим не менше, сподіваюсь, що нам вдасться вкласти нашу позицію, що на жаль, це є скоріше дискримінація за ознакою громадянства, ніж забезпечення порядку”, - додав О.Плотніков.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи планує він залишитися в складі української делегації в ПАРЄ після парламентських виборів в Україні 28 жовтня, депутат сказав, що сподівається на це.

“Думаю, що так буде, але це не я вирішую, це колективне рішення фракції, а членів делегації подає парламент. Тим не менше, якихось видимих причин для того, щоб я не був, я не бачу”, - сказав він.

О.Плотніков також зазначив, що вже до Нового року планує затвердити на Комітеті структуру своєї майбутньої доповіді.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Бюро ПАРЕ схвалило рішення направити пропозицію щодо підготовки резолюції з питань візової політики до Комітету рівних можливостей.

29 червня в ПАРЄ було зареєстровано пропозицію про підготовку доповіді на тему «Візова політика – захист громадського порядку чи дискримінація за національною ознакою», ініційована українськими депутатами в ПАРЄ.