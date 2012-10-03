ПАРЄ встановила визначення ”політичний в`язень”

Страсбург. 3 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи встановила визначення «політичний в’язень».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалене сьогодні на сесії ПАРЕ у Страсбурзі.

За резолюцію «Визначення політичного в’язня» проголосували 100 депутатів, проти - 64, утрималися - 12.

Згідно з резолюцією, Асамблея встановила 5 критеріїв, згідно з якими особа, позбавлена волі, може розглядатися як політичний в’язень.

Серед таких критеріїв затримання у порушення фундаментальних гарантій, встановлених Європейською конвенцією прав людини; затримання з виключно політичних причин; тривалість затримання чи умови з політичних причин більш ніж пропорційні злочину, в якому обвинувачують чи підозрюють особу; утримання в дискримінаційних умовах порівняно з іншими з політичних мотивів; затримання в результаті процесу, який був нечесним і якщо вдається, що це пов’язане з політичними мотивами влади.

Проти проекту резолюції активно виступали представники Росії та Азербайджану.

Згідно з рішенням, це визначення не розповсюджуватиметься на осіб, засуджених за терористичні злочини, якщо такі процеси і засудження відбувалися згідно з національним законодавством та Європейською конвенцією з прав людини.

ПАРЄ також закликала компетентні органи влади всіх країн-членів Ради Європи переглянути усі випадки щодо осіб, яких називають політичними в’язнями, з урахуванням встановлених в резолюції критеріїв.