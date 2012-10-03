Один українець загинув в ДТП в Польщі

Київ. 3 жовтня. УНІАН. За повідомленням Посольства України в Республіці Польща, 2 жовтня о 23:30 в місцевості Іновлудзь (Лодзьке воєводство) на 15 кілометрі автодороги К-48 сталася ДТП за участю чотирьох громадян України.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ О.Дикусаров, внаслідок ДТП один громадянин України загинув та двоє зазнали травм середньої тяжкості. Постраждалих доставлено до місцевої лікарні.

На даний час Посольством здійснюється підготовка до відправки труни з тілом загиблого в Україну. Співробітники Посольства також підтримують постійний контакт з адміністрацією лікарні щодо стану здоров’я постраждалих українців.

Справа перебуває на контролі Посольства України в Польщі та Департаменті консульської служби МЗС України.