Кожара у Страсбурзі поспілкувався зі спостерігачами ПАРЄ на виборах в Україні

Страсбург. 4 жовтня. УНІАН. Народний депутат від фракції Партії регіонів Леонід Кожара відвідав Страсбург, де цього тижня проходить сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як розповів кореспондентові УНІАН сам Л.Кожара, його візит був насамперед продиктований намірами поспілкуватися з членами делегації спостерігачів ПАРЄ на парламентських виборах в Україні.

«Я приїхав до своїх колег, відвідати ПАРЄ під час сесії, поговорити з колегами з різних країн, переважно з членами місії із спостереження за виборами. Краще познайомитися з людьми до того, як вони приїдуть. Я розповів про те, як працюватиме Партія регіонів із спостерігачами», - сказав він.

Депутат зазначив, що вже на сьогодні у всіх 27 регіональних штабах Партії регіонів призначені контактні особі з роботи з іноземними спостерігачами.

«Ми поширюємо список у групах іноземних спостерігачів, для чого? Для того, щоб коли приїжджає група в якийсь регіон України, і є проблеми, наприклад, потрібна допомога в організації прес-пойнту, якщо потрібно – в організації транспорту, якщо потрібно – при надзвичайних ситуаціях, то наші контактні особи готові надати допомогу. При цьому ми інструктуємо наших контактних осіб, що вони не можуть чинити жодного тиску, але при цьому доводити інформацію, яка у нас є», - сказав Л.Кожара.