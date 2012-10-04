Єврокомісія оголосила рекомендації для українських АЕС

Брюссель. 4 жовтня. УНІАН. Єврокомісія визначила рекомендації з метою поліпшення безпеки українських АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в опублікованому сьогодні робочому документі Єврокомісії щодо технічних підсумків реалізації стрес-тестів на АЕС Європи.

Щодо України Єврокомісія, зокрема, звернула увагу на необхідність завершення оцінки сейсмічної безпеки частини устаткування, будівель і об`єктів інфраструктури АЕС, визначення проблемних місць у разі виникнення сильного смерчу, а також на випадок сильного вітру і снігопадів.

При цьому у документі міститься низка рекомендацій щодо посилення безпеки на випадок екстреного відключення реакторів, а також на випадок серйозних аварій.

У своєму документі Єврокомісія відзначила і ряд позитивних практик, які використовуються на українських АЕС, зокрема, проведення навчань на всіх атомних електростанціях на випадок різного виду надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, ЄС вирішив провести так звані «стрес-тести» атомних електростанцій після аварії на японській АЕС «Фукусіма» після землетрусу 11 березня 2011 року.

Стрес-тести були проведені в усіх країнах - членах ЄС, що мають АЕС, а також к Швейцарії і Україні.