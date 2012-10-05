ПАРЄ підготує доповідь щодо справи Магнітського

Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вирішило підготувати спеціальну доповідь щодо справи російського адвоката Сергія Магнітського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив член російської делегації в ПАРЄ Леонід Слуцький після засідання Бюро Асамблеї.

За його словами, в ході голосування Бюро фактично розділилося навпіл: за підготовку проекту резолюції проголосували 9 членів Бюро, проти – 7.

Згідно з рішенням Бюро, готувати доповідь та проект резолюції буде Юридичний комітет ПАРЄ, який на одному з найближчих засідань має визначитися щодо доповідачів з цього питання.

Пропозиція щодо підготовки резолюції про неприпустимість безвідповідальності вбивць російського адвоката, була зареєстрована 24 квітня цього року за ініціативи депутата з Нідерландів Пітера Отмцигта.