Генсек Ради Європи стурбований намірами України заборонити пропаганду гомосексуалізму

Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд стурбований намірами парламенту заборонити пропаганду гомосексуалізму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-офісі Генсека, про це йдеться в його листі на ім’я голови українського парламенту Володимира Литвина.

“Я пишу, щоб висловити мою глибоку стурбованість щодо законопроекту №8711, який пропонує заборонити так звану “пропаганду” гомосексуалізма”, - зазначається у листі, копію якого має УНІАН.

“Я хотів би закликати вас, як голову парламенту, забезпечити перед подачею законопроекту до другого читання, щоб усі відповідні міжнародні зобов’язані, взяті на себе вашою країною, не були поставлені під питання, зокрема, зобов’язання забезпечувати свободу слова та свободу від дискримінації, як це встановлено в Європейській конвенції з прав людини”, - продовжує Т.Ягленд.

Генсек Ради Європи також закликав український парламент продемонструвати відданість та повну повагу правам людини та рівному ставленню до всіх членів суспільства, а також, - продемонструвати політичне лідерство та відкинути ініціативу, яка, “скоріш за все посилить нетолерантність та упередженість в суспільстві”.

Т.Ягленд також попросив В.Литвина поширити текст свого листа серед лідерів парламентських політичних партій.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)». За дане рішення проголосували 289 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів «Про захист суспільної моралі», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу» та Кримінального кодексу заборонити пропаганду гомосексуалізму та встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони.

Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму. Відповідно до законопроекту, ввезення в Україну товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості, гомосексуалізм карається штрафом до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років з конфіскацією товарів.

Ті ж самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують гомосексуалізм, караються штрафом до 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років з конфіскацією кіно- та відеопродукції.