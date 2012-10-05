Комісар з прав людини Ради Європи закликає ВР відкликати проект закону про гомосексуалізм

Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Комісар з прав людини Ради Європи Нільс Мужнієкс закликає Верховну Раду України відкликати проект закону про гомосексуалізм.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я серйозно стурбований тим фактом, що український парламент планує схвалити законодавство, яке криміналізує “пропаганду гомосексуалізму”. У випадку схвалення, такий закон потенційно заборонить багато видів діяльності, таких як написання статей, публічні виступи та події щодо прав лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів, а також надання інформації про, або для ЛГБТ-осіб”, - зазначається у заяві.

Н.Мужнієкс наголосив, що цей проект закону суперечить стандартам прав людини та рішенням Європейського суду з прав людини, зокрема, щодо права на свободу зібрань та асоціацій, права на свободу слова, в тому числі права на пошук, отримання та передавання інформації, а також права на свободу від дискримінації.

“Замість того, щоб підживлювати гомофонні тенденції парламенту варто відігравати лідируючу роль в підвищенні обізнаності громадян щодо ситуації груп, які піддаються дискримінації чи нетолерантності, а також у забезпеченні поваги до прав людини всіх і кожного”, - наголосив комісар Ради Європи.

“Я закликаю український парламент відкликати проект закону та посилити антидискримінаційні заходи для покращення боротьби проти гомофобії”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)». За дане рішення проголосували 289 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів «Про захист суспільної моралі», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу» та Кримінального кодексу заборонити пропаганду гомосексуалізму та встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони.

Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму. Відповідно до законопроекту, ввезення в Україну товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості, гомосексуалізм карається штрафом до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років з конфіскацією товарів.

Ті ж самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують гомосексуалізм, караються штрафом до 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років з конфіскацією кіно- та відеопродукції.