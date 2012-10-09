Міністри закордонних справ ЄС ”відклали” Україну до після виборів
14:21, 09 жовтня 2012Новини ЄС
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Всі сигнали вже передані...
Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС не обговорюватимуть питання майбутніх відносин з Україною до виборів.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив європейський дипломат.
“Була думка про те, щоб винести питання України на розгляд міністрів в понеділок, 15 жовтня, однак, потім було вирішено не проводити такого обговорення”, - сказав співрозмовник агентства.
“На сьогодні вже всі сигнали зроблені, тепер залишається лише чекати на те, чи почують їх в Києві”, - додав дипломат.
15 жовтня в Люксембурзі відбудеться чергове засідання Ради закордонних справ ЄС.
Серед питань, винесених на обговорення, ситуація в Білорусі та Грузії.
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