Міністри закордонних справ ЄС ”відклали” Україну до після виборів

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС не обговорюватимуть питання майбутніх відносин з Україною до виборів.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив європейський дипломат.

“Була думка про те, щоб винести питання України на розгляд міністрів в понеділок, 15 жовтня, однак, потім було вирішено не проводити такого обговорення”, - сказав співрозмовник агентства.

“На сьогодні вже всі сигнали зроблені, тепер залишається лише чекати на те, чи почують їх в Києві”, - додав дипломат.

15 жовтня в Люксембурзі відбудеться чергове засідання Ради закордонних справ ЄС.

Серед питань, винесених на обговорення, ситуація в Білорусі та Грузії.