Комітет ЄП висунув нові вимоги для видобутку нафти і газу на морському шельфі

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики виступає за те, щоб компанії, які планують видобувати нафту та газ на морському шельфі, надавали описи можливих серйозних аварій та плани дій на випадок таких аварій для отримання ліцензій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення Комітет схвалив сьогодні.

За проект доповіді депутата Іво Белета (група народних партій, Бельгія) проголосували 48 членів комітету, проти – 7, утримався – 1.

“Європа вивчила урок катастрофи в Мексиканській затоці і хоче обмежити ризики для навколишнього природного середовища”, - заявив з цього приводу сам доповідач.

Згідно зі схваленим проектом доповіді, компанії мають для отримання ліцензій підтверджувати наявність достатніх фінансових коштів для покриття видатків у випадку серйозних аварій, а також відшкодування нанесених природному середовищу збитків.

Крім того, не менше, ніж за 24 тижні до початку робіт, компанії мають надавати відповідальним національним органам опис можливих серйозних аварій, та плани дій у випадку їх виникнення.

При цьому, опис можливих аварій з переліком спеціальних заходів для забезпечення безпеки працівників має оновлюватися кожні 5 років. У планах дій на випадок виникнення аварій, компанії мають описувати доступні ресурси та обладнання для ліквідації їх наслідків, а також дії, які мають здійснюватися у випадку аварій.

Самі країни-члени, на думку Комітету, також мають розробити відповідні плани дій на випадок аварій на видобувних установках з визначенням дій відповідальних органів влади та служб безпеки.

Комітет також висловився за те, щоб доповідач розпочав переговори з Європейською комісією та Радою ЄС щодо урахування внесених до документу змін для остаточного схвалення законопроекту.