Депутат Європарламенту Галер стурбований ситуацією напередодні виборів в Україні

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Міха ель Галер (група народних партій, Німеччина) стурбований ситуацією в Україні напередодні виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на семінарі в Європарламенті, організованому напередодні українських виборів в Комітеті з питань закордонних справ.

“Я стурбований ситуацією напередодні виборів. Це тому, що є інший підхід у тих, хто відповідає за проведення виборів, порівняно з 2010 роком”, - сказав депутат.

Він зазначив, що передусім, стурбованість викликає ситуація із засобами масової інформації в Україні, яка характеризується недостатком незалежності, а також політизацією.

При цьому, депутат окрему увагу звернув на ситуацію навколо телеканалу TVi.

Крім того, за словами М.Галера, стурбованість викликає також склад окружних виборчих комісій та використання державних ресурсів для проведення передвиборчої кампанії правлячої партії.

При цьому депутат зазначив, що і на попередніх виборах в Україні реєструвалися порушення, але “тоді порушення були збалансованими на Сході та Заході, а зараз вони відбуваються, переважно, з одного боку”.

Крім того, М.Галер підкреслив, що той факт, що лідери опозиції перебувають у в’язниці, має “безпрецедентний вплив” на хід передвиборчої кампанії та самі вибори.