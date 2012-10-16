У вересні інфляція в Європі не змінилася
13:35, 16 жовтня 2012Новини ЄС
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2,6% в зоні євро та 2,7% - в ЄС-27
Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. У вересні 2012 року річна інфляція (вересень до вересня) в зоні євро не змінилася, порівняно із серпнем, і становила 2,6%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – також не змінилася, і становила 2,7%.
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
Порівняно з серпнем 2012 року, у вересні була зареєстрована інфляція в 0,7% в зоні євро та 0,6% в ЄС-27.
У вересні 2012 року найменша річна інфляція зафіксована в Греції (0,3%), Швеції (1,0) та Латвії (1,9%). Найбільша річна інфляція була зафіксована в Угорщині (6,4%), Румунії (5,4%) та Естонії (4,1%).
У вересні 2011 р. річна інфляція становила 3,0% в зоні євро і 3,3% в ЄС-27.
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