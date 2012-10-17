Посол України при ЄС: не треба політизувати дату проведення саміту
Єлісєєв закликає не ганятися за сенсаціями
Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв наголошує, що час проведення саміту залежить виключно від готовності сторін та змістовного наповнення.
Про це йдеться у його коментарі, текст якого передано УНІАН.
“Позиція щодо підготовки і проведення саміту була викладена вчора в моєму інтерв'ю
українському інформаційному агентству “УНІАН”. Вона полягає в тому, що саміт відбудеться, оскільки він є регулярним заходом у рамках діалогу Україна-ЄС на найвищому рівні, передбаченим Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. Час його проведення залежить від готовності сторін і змістовного наповнення заходу. І Київ, і Брюссель виходять з того, що офіційні контакти повинні тривати незалежно від будь-яких обставин», - написано в коментарі.
“З усією відповідальністю заявляю: будь-якої прив'язки проведення саміту до
формування нового уряду в Україні, що нібито має стати наслідком проведення
парламентських виборів, немає і не може бути. Очікую, що офіційні чинники ЄС ще раз
публічно підтвердять цю позицію», - додав Посол.
К.Єлісєєв також закликав усі сторони відмовитися від політизації питання проведення саміту Україна-ЄС.
“На мій погляд, гонитва за сенсацією повинна мати свої межі”, - підкреслив він.
Сьогодні деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що позиція ЄС полягає в тому, що проведення саміту Україна-ЄС можливе лише після формування нового уряду в Україні після парламентських виборів. Водночас, Конституція України не передбачає обов’язкового формування нового уряду в Україні після парламентських виборів, а лише – після президентських.