Президент ПАРЄ захоплюється мужністю Тимошенко

Київ. 17 жовтня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон висловив захоплення мужністю та силою волі лідера української опозиції, екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Про це він заявив сьогодні, вітаючи її доньку Євгенію, під час конгресу Європейської народної партії у Бухаресті (Румунія), повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”.

«Я дуже радий вітати Вас на конгресі ЄНП. Ми завжди підтримували і підтримуватимемо Юлію Тимошенко у її боротьбі за демократичну Україну. Я захоплююся її мужністю та силою волі», - наголосив Ж.-К.Міньйон.

Водночас, донька Ю.Тимошенко перед початком конгресу Європейської народної партії заявила, що лідер “Батьківшини” переконана, що парламентські вибори в Україні вже сфальсифіковано.

«Я приїхала на конгрес ЄНП, щоб передати месиджі європейським лідерам та політикам від моєї матері. В Україні політична криза. Парламентські вибори вже сфальсифіковані. Ми потребуємо вашої допомоги», - заявила Є.Тимошенко.

Від імені Ю.Тимошенко Євгенія подякувала лідерам Європейського Союзу та європейським політикам за підтримку, яку вони надають українцям та ув’язненим лідерам опозиції.

У прес-службі нагадали, що Є.Тимошенко і заступник голови партії ВО ”Батьківщина” Григорій Немиря беруть участь у конгресі ЄНП, який відбувається 17-18 жовтня.

У рамках конгресу планується низка зустрічей Г.Немирі та Є.Тимошенко з лідерами ЄС та європейськими політиками.