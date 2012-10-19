Азаров каже, що місія ОБСЄ не зафіксувала порушень на виборах

Харків. 19 жовтня. УНІАН. У Місії спостерігачів ОБСЄ немає фактів порушення виборчого законодавства в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола Азаров в інтерв’ю Харківському обласному державному телебаченню.

«Потрібно сказати, що під час бесід, годину ми розмовляли, зустрічалися, у місії немає конкретних фактів порушення виборчого законодавства», - сказав М.Азаров.

За його словами, всі опозиційні політичні сили мають вільний доступ до ЗМІ, мають можливість вільно агітувати за свої програми та своїх кандидатів. «Будь ласка, агітуйте»,- наголосив він.

На думку М.Азарова, заяви опозиціонерів про порушення законодавства можуть бути тільки надуманими та сфальсифікованими. «Якщо у вас є факти – факти на стіл. Є встановлений законом порядок розгляду всіх суперечливих питань», - підкреслив М.Азаров.

Як повідомлялося, довгострокові спостерігачі від ОБСЄ за виборами в Україні підтвердили у своєму звіті зловживання адміністративним ресурсом у понад 20-ти випадках у більш ніж десяти областях України.

Причому більшість таких випадків, за даними місії спостереження, спрямовані на підтримку Партії регіонів або її кандидатів.

Проміжний звіт спостерігачів від ОБСЄ торкається періоду від кінця вересня до середини жовтня. За звітний період довгострокові спостерігачі від Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ відвідали понад 80 передвиборних заходів. Як наголошується в звіті, найбільш помітну кампанію проводить Партія регіонів та її кандидати. Наступними за рівнем активності є Об’єднана опозиція «Батьківщина» та «УДАР».